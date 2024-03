Ogromne siły NATO przy granicy z Ukrainą. Mocarstwo wyśle swój najlepszy sprzęt

Obecnie w Rumunii (w Cincu) pod francuskim dowództwem przebywa wielonarodowy batalion liczący ok. 1500 żołnierzy. W przyszłym roku zostanie rozbudowany do poziomu brygady co oznacza, że będzie liczył ponad 4000 żołnierzy. Znacząco zwiększy się również liczba francuskiego sprzętu, jaki wojskowi mają do dyspozycji. Teraz to 13 czołgów Leclerc, a planowane jest wysłanie 37 kolejnych. Razem z nimi pojawi się nieujawniona liczba haubicoarmat CAESAR. W ogólnym rozrachunku batalion ma mieć do dyspozycji "kilkaset pojazdów opancerzonych".