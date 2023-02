Oglądasz telewizję? To dobrze, bo tym samym dbasz o planetę

Wielu roślinom na Ziemi grozi wyginięcie. W opublikowanym na łamach "Annals of Botany" opracowaniu zespół dr Kacprzyk stwierdził, że chodzi nawet o 40 proc. wszystkich gatunków. Istotny w ich kontekście jest fakt, że to właśnie roślinność jest jednym z kluczowych elementów utrzymujących przyszłość ludzkości na planecie . Jak się jednak okazuje – zaangażowaniem w dbałość o ekologię jest nawet oglądanie telewizji.

Podobnie jest w przypadku roślinności, co potwierdził eksperyment przeprowadzony podczas emisji programu "The Green Planet" na BBC w Wielkiej Brytanii. Do seansu przed telewizorami zasiadło ok. 5 mln ludzi, którzy w trakcie nadawania mieli okazję podziwiać mnóstwo nieznanych im dotąd roślin (naukowcy mówią o tzw. ślepocie roślin, czyli lekceważeniu i braku świadomości, jak rozbudowana jest botanika), o których ochronie, występowaniu i użyteczności w przyrodzie opowiadał David Attenborough.