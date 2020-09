Oglądanie uroczych zwierząt jest dobre dla zdrowia – badanie

Badanie przeprowadzone przez badaczkę z University of Leeds w Wielkiej Brytanii we współpracy z Western Australia Tourism, wykazało, że oglądanie uroczych zwierząt może przyczynić się do zmniejszenia stresu i niepokoju – donosi CNN.

Słodkie pieski (Getty Images)