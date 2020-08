Oglądanie bąbelków. M.in. tym zajmują się astronauci NASA na ISS

SpaceX dokonał historycznego wyczynu. Bezpiecznie dostarczył, a następnie odebrał dwóch astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Fakt, Amerykanie robili to już wcześniej, ale od 2011 musieli polegać w tej kwestii na Rosjanach. Misja przygotowana wspólnie przez NASA i SpaceX była nie tylko amerykańskim powrotem do samowystarczalności w dziedzinie lotów kosmicznych, ale też pierwszym w pełni komercyjnym lotem – SpaceX to prywatna firma.

Głównym zadaniem Roba i Douga było sprawdzenie możliwości i bezpieczeństwa maszyn dostarczonych przez SpaceX. Rakieta Falcon 9 i kapsuła Dragon już wcześniej udowodniły, że są w stanie dostarczyć ładunek na Międzynarodową Stację Kosmiczną, lecz po raz pierwszy ładunkiem mieli być ludzie. Amerykańscy astronauci sprawdzili możliwości ręcznego sterowania kapsułą w locie, dokowanie i systemy podtrzymywania życia. W drodze powrotnej testowane było bezpieczeństwo odłączenia się od ISS i opadnięcie na Atlantyk (tzw. splash down). Ale nie były to jedyne zadania "tatusiów".

Super (nie)ciekawe badania naukowe

Po udanym dokowaniu Crew Dragona do ISS w dniu 31 maja 2020 Rob i Doug rozpoczęli pracę badawczą w laboratoriach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do ich zadań należało m.in.:

Astronautów zastąpią naukowcy

Czytając spis zadań, jakimi zajmowali się "kosmiczni ojcowie" można pomyśleć, że większość z nas by sobie z nimi poradziła po tygodniowym przeszkoleniu. No może poza spacerem kosmicznym. Astronauci NASA, którzy latami szkolą się do najtrudniejszych misji kosmicznych poświęcają cenny czas na oglądania bąbelków, nie jest to najlepsze wykorzystanie ich umiejętności.