Odpowiedź na rosyjskie pociski? Tokio chce zbudować potężną broń

Rosyjska agencja prasowa TASS zwraca uwagę, że to wyższa wartość niż w przypadku pocisków naddźwiękowych. Czyni to z dział railgun skuteczny środek obronny przed tego rodzaju bronią. Zdaniem Moskwy Cyrkon osiąga wprawdzie na wysokości ok. 20 km prędkość ponad 2600 km/s, ale stopniowo zwalnia wraz ze zbliżaniem się do powierzchni morza.