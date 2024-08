Odpowiadają Ukraińcom. Będą nimi walczyć z F‑16

Ukraińscy eksperci zwracali w ostatnim czasie uwagę, że Rosjanie produkują obecnie głównie samoloty Su-35 i Su-34 . Mowa o maksymalnie 8-10 wyprodukowanych w ciągu roku maszyn tego typu. Pozostałe jednostki, w tym Su-30 i MiG-i-29, są z kolei remontowane i modernizowane. Nie oznacza to jednak, że ich produkcja została całkowicie wstrzymana, czego dowodem jest ogłoszona w ostatnim czasie dostawa Su-30SM2.

Rosyjska korporacja nie ujawnia, ile myśliwców obejmuje najnowsza dostawa. W komunikacie opublikowanym na Telegramie widać natomiast przynajmniej dwa nowe samoloty na płycie lotniska . Brak konkretnych danych wynika z faktu, iż zamówienia wojskowe w Federacji Rosyjskiej mają tajny charakter. Wedle szacunków jednak od początku wojny w Ukrainie (2022 r.) do armii agresora dostarczono 20-30 egzemplarzy Su-30SM2.

"Zakup tych zaawansowanych myśliwców podkreśla zaangażowanie Rosji we wzmacnianie jej sił powietrznych i utrzymywanie silnej postawy obronnej" – czytamy na portalu Bulgarian Military. Dostawa wspomnianych samolotów zbiega się w czasie z pojawieniem się F-16 w Ukrainie , co może świadczyć o tym, iż Federacja Rosyjska zamierza tymi jednostkami odpowiedzieć na zagrożenie ze strony amerykańskich maszyn.

Koncern odpowiedzialny za produkcję i modernizację Su-30SM2 wyjaśnia, że w nowych jednostkach "zwiększył się zasięg wykrywania i identyfikacji celów powietrznych". Wpływ na to ma mieć obecność ulepszonego zestawy wyposażenia pokładowego. W modernizacji nie zabrakło też "nowych, wysoce precyzyjnych środków rażenia, przeznaczonych do atakowania celów powietrznych, lądowych i morskich na dystansach kilkuset kilometrów" – podaje koncern w komunikacie.

Przypomnijmy, że wersja oznaczona jako Su-30SM2 to obecnie najnowszy wariant tych myśliwców wielozadaniowych, których protoplasta, Su-30 (w nomenklaturze NATO Flanker-C), pochodzi z początków lat 90. ubiegłego wieku. Za napęd tych maszyn odpowiadają dwa silniki AŁ-41F-1C, które rozpędzają konstrukcję do prędkości ponad 2100 km/h. Maksymalna wysokość, na której może poruszać się Su-30SM2, to z kolei 17,5 km, zaś jego zasięg sięga 3 tys. km.