Karolina Modzelewska 28-01-2020 (09:37) Odkryto nowy gatunek mięsożernego dinozaura. Przez wiele lat pozostawał niezauważony Pierwsze dowody na istnienie Allosaurus jimmadseni zostały odkryte już na początku lat 90., ale dopiero teraz naukowcy poinformowali o tym cały świat. Szczątki dinozaura znajdowały się w Dinosaur National Monument w północno-wschodnim Utah. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Model czaszki allozaura. (East News, Fot: Marek Zajdler/East News) Paleontolodzy zbadali pozostałości czaszki oraz szkieletów dinozaurów odkrytych w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Analizy pozwoliły zauważyć, że eksperci badają zupełnie nowy gatunek dinozaura – Allosaurus jimmadseni. O swoim dokonaniu poinformowali 24 stycznia na łamach czasopisma naukowego PeerJ. Nowy gatunek dinozaura z Utah Pierwszy okaz nowego dinozaura został odkryty w Dinosaur National Monument w północno-wschodnim Utah na początku lat 90. To jego szczątki naprowadziły naukowców na trop nieznanego dotąd gatunku, który najprawdopodobniej żył w Ameryce Północnej od 152 do 157 milionów lat temu. Wszystko wskazuje na to, że jest największym dinozaurem z rodziny Allozaurów. Allosaurus jimmadseni miał od około 8 do 9 metrów długości i ważył ponad 180 kilogramów. Jego nazwa jest uhonorowaniem dla jego odkrywcy - Jamesa H. Madsena Jr, paleontologa z Utah. - Wcześniej paleontolodzy sądzili, że w Jurajskiej Ameryce Północnej istniał tylko jeden gatunek Allozaura, ale badanie pokazuje, że były dwa gatunki - nowo opisany Allozaur jimmadseni ewoluował co najmniej 5 milionów lat wcześniej niż jego młodszy kuzyn, Allosaurus fragilis - mówi współautor badania, autor Mark Loewen, pracownik naukowy w Natural History Museum of Utah i profesor nadzwyczajny na Wydziale Geologii i Geofizyki Uniwersytetu w Utah. Eksperci ustalili, że czaszka Allosaurus jimmadseni jest lżejsza niż czaszka Allosaurus fragilis, co sugeruje inne zachowania żywieniowe. Koniec świata dinozaurów Paleontolodzy z Utah cały czas badają prehistoryczną przeszłość stanu. Ich wcześniejsze badania pozwoliły na odkrycie nowego gatunku ankylozaura (pancernego dinozaura). W zeszłym roku zaprezentowali intrygujące badania, które rzucają nowe światło na to, co wydarzyło się bezpośrednio pod uderzeniu asteroidy, która zabiła dinozaury. Analizy obejmowały ogromną ilość skał, zebranych w kraterze uderzeniowym Chicxulub, znajdującym się w Meksyku. Siłę uderzenia asteroidy porównuje się do wybuchu 10 miliardów bomb atomowych. Asteroida wywołała liczne pożary, tsunami i sprawiła, że do atmosfery dostała się siarka blokująca promienie słoneczne. Był to moment, w którym wyginęły dinozaury i doszło do globalnego ochłodzenia.