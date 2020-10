Odkryto dwugłowego węża. Przyniósł go kot

Obie głowy węża są zdolne do poruszania językami i każda z nich reaguje na ruch, ale nie zawsze w ten sam sposób.

Co dwie głowy to nie jedna?

Według badaczy "dwugłowe węże najprawdopodobniej nie mogą przetrwać na wolności, ponieważ oba ich mózgi podejmują różne decyzje, które hamują zdolność do żerowania lub ucieczki przed drapieżnikami".

Rodzina, która znalazła węża, poinformowała na Facebooku, że aktywnie współpracują z biologiem z działu badawczego Florida Fish and Wildlife Conservation Commission w celu znalezienia stałego miejsca pobytu dla węża, ale "jak na razie radzi sobie on dobrze przebywając u nich w domu". Jedyny problem stanowi karmienie go, ponieważ "ma kłopoty z koordynacją obu głów".