Żaglica pacyficzna jest zwinna i dynamiczna. Oto najszybsza ryba świata

Osiąga nawet trzy metry długości, waży kilkadziesiąt kilogramów, a swoją prędkością zawstydza nawet najznakomitszych "sprinterów" żyjących na lądzie. Gepard potrafi przyspieszyć do 110 km/h, a żaglica pacyficzna nie ma problemów z chwilowym osiągnięciem nawet 130 km/h w oceanie. Ta zadziwiająca ryba fascynuje świat nauki od dawna.

Co dokładnie sprawia, że żaglica pacyficzna przemierza odmęty oceanu z niebotyczną prędkością? Całe ciało napędza potężna płetwa ogonowa, co w połączeniu z opływowym kształtem sprawia, że żaglica pacyficzna to żywa podwodna rakieta. Jaką rolę wobec tego pełni charakterystyczna płetwa grzbietowa?