Odkrycie życia na Marsie może być przełomem. Ekspert wyjaśnia, co to będzie dla nas oznaczało

O 13:50 polskiego czasu rozpocznie się misja Mars 2020. Z Przylądka Canaveral na Florydzie NASA na Marsa poleci łazik Perseverance . To jedna z trudniejszych i bardziej wymagających misji w historii eksploracji kosmosu.

Misja Mars 2020

- To misja amerykańskiej NASA, w ramach której na Marsie wyląduje łazik Perseverance, czyli wytrwałość. Ten łazik będzie największym dotychczas zbudowanym łazikiem – 5. amerykańskim i 7. w ogóle, który wyląduje na Marsie – wyjaśnia Adam Dąbrowski, specjalista w Departamencie Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej.

Ekspert zaznacza, że głównym celem misji jest nie tyle odnalezienie życia, ale przybliżenie się do odpowiedzi na pytanie, czy mogło ono istnieć na Marsie . Pozostałe cele to: scharakteryzowanie klimatu Marsa, scharakteryzowanie geologii planety i przygotowanie jej na eksploracje ludzi.

Ślady życia na Marsie

-Szukanie życia wzbudza najwięcej ekscytacji wśród wszystkich. Poszukiwane są ślady bakteryjnego życia. My już wiemy, że w miejscu, w którym ten łazik będzie lądował – w kraterze Jezero, było kiedyś jezioro. Czyli była tam woda i warunki, które sprzyjały podtrzymaniu życia biologicznego, opartego na węglu, tak jak jest to na Ziemi – mówi Dąbrowski.

To właśnie w kraterze Jezoro łazik Perseverance będzie realizował swoje zadania. Jest to dość obiecujące miejsce z badawczego punktu widzenia. A co jeśli faktycznie misja odniesie sukces i Preservance natrafi na ślady życia?