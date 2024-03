Odkrycie na Marsie. To gigantyczny obiekt

Naukowcy zajmujący się badaniem Marsa dokonali fascynującego odkrycia w pobliżu równika Czerwonej Planety. Zidentyfikowali potężny, silnie zerodowany wulkan, u którego podnóża znajdują się pozostałości lodowca. Według ekspertów, jest to idealne miejsce do przeprowadzenia przyszłych misji badawczych, które mają na celu zgłębienie geologii Marsa i poszukiwanie potencjalnych śladów życia.

Informacje o tym odkryciu zostały podane do publicznej wiadomości podczas 55. Lunar and Planetary Science Conference, która odbyła się w Teksasie.

- Tak naprawdę to połączenie różnych rzeczy czyni wulkan Noctis szczególnie ekscytującym. To pradawny, żyjący długo wulkan tak mocno zeorodowany, że można byłoby po nim chodzić, jeździć czy latać nad nim, aby go badać, zbierać próbki, datować różne jego części i badać ewolucję Marsa - mówi dr Lee.

- Ma także długą historię ciepła oddziałującego z wodą i lodem, co czyni go doskonałym miejscem do badań astrobiologicznych i poszukiwań śladów życia. Do tego obszar przy lodowcu zachowanym w pobliżu powierzchni, w relatywnie ciepłym, równikowym regionie Marsa, stanowi atrakcyjne miejsce dla misji z udziałem robotów oraz ludzi - dodaje.