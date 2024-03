Oddali Patrioty do Ukrainy. Teraz sami nie czują się bezpieczni

"Ten kontrakt odzwierciedla globalny trend stawiania na zaawansowane zdolności obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz niezachwiane zaufanie do systemu Patriot. Dzięki tej umowie Niemcy nie tylko zmodernizują swoją obronę powietrzną, ale także zwiększą swoją interoperacyjność z sojusznikami i jeszcze bardziej wzmocnią kluczową misję NATO" – powiedział Tom Laliberty, prezes ds. systemów obrony lądowej i powietrznej w firmie Raytheon.

Niemcy od lat zaliczają się do grona największych użytkowników systemu Patriot. Czasowo rozmieszczają swoje wyposażenie w sojuszniczych krajach NATO. Ostatnio niemieckie Patrioty stacjonowały także w Polsce . Poza tym Berlin jest jednym z nielicznych sojuszników Ukrainy, który wspiera ją najcenniejszymi systemami obrony powietrznej. Na front trafiły m.in. systemy IRIS-T oraz dwie baterie systemu Patriot.

Patriot to rakietowe systemy typu ziemia-powietrze zapewniające ochronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Wchodzące w skład tego systemu wyrzutnie są osadzone na platformie samochodowej, co zapewnia dużą mobilność. Patriot może być wykorzystywany do przechwytywania różnego rodzaju celów, w tym pocisków manewrujących, pocisków balistycznych, a także samolotów i helikopterów.