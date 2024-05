Oczekiwana długość życia wzrośnie. Naukowcy mówią o jednym "ale"

Według najnowszych prognoz publikowanych w "The Lancet", w okresie od 2022 do 2050 roku, średnia długość życia ludzi na całym globie ma wzrosnąć o 4,9 roku dla mężczyzn i 4,2 roku dla kobiet. To optymistyczne przewidywanie ma miejsce mimo istniejących zagrożeń, takich jak konflikty geopolityczne, problemy metaboliczne i kwestie związane ze środowiskiem naturalnym. Choć ludzie będą żyć dłużej, większość dodatkowych lat życia mogą spędzić w złym stanie zdrowia.