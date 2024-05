Badania sugerują, że sen wcale nie pomaga w oczyszczaniu mózgu z toksyn

Sen odgrywa ważną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej i funkcji poznawczych, a jego niedobór może mieć niepożądane konsekwencje zdrowotne. W ostatnich latach utarło się przekonanie, że jedną z ważniejszych funkcji snu jest usuwanie toksyn gromadzących się w ciągu dnia w mózgu. Jednak nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Badań nad Demencją w Imperial College London wskazuje, że może to nie być prawdą. Co więcej, wbrew wiodącym teoriom, zdolność mózgu do usuwania toksyn podczas snu może tak naprawdę być znacznie mniejsza. Opis oraz rezultaty badań brytyjskich naukowców ukazały się na łamach pisma "Nature Neuroscience".