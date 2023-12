Sztuczna inteligencja użyta do przewidywania przyszłości. Oto co osiągnęli naukowcy

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy można wykorzystać sztuczną inteligencję do przewidywania zdarzeń w naszej przyszłości. Wykorzystali w tym celu ogromną bazę danych o zdrowiu i rynku pracy, w której znajdowały się informacje o sześciu milionach Duńczyków oraz model Life2vec. Uzyskane wyniki były niezwykle dokładne. Udało się z bardzo dużą dokładnością przewidzieć śmierć. Według New Scientist model robi to "dokładniej niż narzędzia stosowane przez branżę ubezpieczeniową".