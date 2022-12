Ochronne tatuaże znalezione na mumiach Egipcjanek

Naukowcy z University of Missouri w Saint Louis oraz z Johns Hopkins University znaleźli ślady tatuaży na zmumifikowanych ciałach kobiet żyjących w Egipcie tysiące lat temu. Według nich, tatuaże prawdopodobnie miały je chronić podczas porodu i w okresie poporodowym.

Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach pisma "Journal of Egyptian Archaeology" ( DOI: 10.1177/03075133221130089 ).

Prace archeologiczne, dzięki którym badacze doszli do wspomnianych na wstępie wniosków, były prowadzone na stanowisku Deir el-Medina. Pochodzi ono z czasów tzw. Nowego Państwa, które datowane jest na okres od około 1550 roku p.n,e. do roku 1070 p.n.e. Istotnym miejscem znajdującym się na tym stanowisku jest tzw. Wielki Dół (Great Pit), w którym znaleziono wiele interesujących i spisanych na papirusach dokumentów. Powiedziały one naukowcom bardzo wiele o życiu w tamtych czasach, ale jednak nie o wszystkich jego aspektach.