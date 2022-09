Nietypowe jezioro pod piramidą. Naukowcy zaskoczeni jego zawartością

Działania archeologiczne niedaleko Mexico City prowadził zespół pod kierownictwem Sergio Gómeza Cháveza z Narodowego Uniwersytetu Meksyku. Dzięki nowej technologii i specjalnie zaprojektowanemu robotowi, naukowcom udało się dostać do miejsc, które do tej pory były niedostępne dla ludzi. Tak udało się odkryć niezwykłe jezioro rtęci w jednej z komnat pod piramidą.

Sergio Gómez Chávez sądzi, że srebrne jezioro powstało przed ok. 200–250 rokiem, ponieważ mniej więcej w tym okresie komnata z nim została zapieczętowana. Budowa tak kosztownej komnaty wypełnionej rtęcią może być dowodem na to, że pod piramidą spoczywa jeden z władców Teotihuacán.

Sama nazwa jednak została nadana miasto przez Azteków ok. 500 lat po jego upadku. Archeolodzy uważają, że Teotihuacán przeżywało swój rozkwit między 100 - 700 rokiem. Mieszkańcy prawdopodobnie wykorzystywali rtęć do tworzenia biżuterii, ozdabiania ceramiki, a także własnego ciała, podobnie jak robili to przedstawiciele pozostałych kultur prekolumbijskiej Ameryki. Rtęć odgrywała również ważną rolę w wierzeniach lokalnych ludów.