Ochronił przed dziurą ozonową, teraz chroni przed ociepleniem

Niektóre gatunki wyjątkowo źle znoszą nadmiar ultrafioletu, który hamuje ich rozwój. W związku z tym ziemska flora miałaby odpowiednio mniejszą możliwość przetwarzania i magazynowania CO2, a to poskutkowałoby dodatkowym ociepleniem. Praca Brytyjczyków sugeruje, że przez nadmiar UV do 2100 roku roślinność związałaby o 580 miliardów ton węgla mniej, co przełożyłoby się na dodatkowe 115-235 ppm (części na milion) dwutlenku węgla w atmosferze.