Ochrona natury jest kluczowa w wyjściu z "ery pandemii". Nowy raport

Jak przytacza portal, eksperci twierdzą, że wyłonienie się wirusów, takich jak COVID-19, ptasia grypa czy HIV ze zwierząt, było spowodowane przekształcaniem dzikiej przyrody w pola uprawne i handlem dzikimi gatunkami, co z kolei sprawiło, że ludzie weszli w kontakt z niebezpiecznymi mikrobami.

– Ryzyko pandemii gwałtownie rośnie z więcej niż pięcioma nowymi chorobami z potencjałem pandemicznym, występującymi u ludzi co roku – brzmi fragment raportu.

"Rozwiązać przyczyny pandemii"

Obecne podejście do wybuchów epidemii to śledzenie rozprzestrzeniania się wirusów, rozwijane leków i szczepionek. Według naukowców jest to jednak "wolna i niepewna ścieżka".