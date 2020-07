Ochrona 30 proc. planety może wzmocnić światową gospodarkę – mówią badania

Ekosystemy na całym świecie rozpadają się lub znajdują na krawędzi katastrofy, a milionowi gatunków grozi wyginięcie. Naukowcy szacują jednak, że gdyby co najmniej 30 proc. lądu i oceanów na naszej planecie zostało przedmiotem działań ochronnych, można by uniknąć masowego wyginięcia i przywrócić ważne siedliska.

Długofalowe zyski

Z raportu Campaign for Nature wynika, że osiągnięcie tego celu do 2030 r. będzie kosztować ok. 140 mld dolarów rocznie (ok. 560 mld zł).