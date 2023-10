Ubytek w warstwie ozonowej. Nie jest dziełem człowieka

Do erupcji Hunga Tonga Hunga-Ha'apai doszło 15 stycznia 2022 roku. W jej wyniku w powietrze wzbił się słup pyłu o rozmiarach 55 kilometrów, a do atmosfery trafiło około 150 milionów ton pary wodnej. Zaburzenia ciśnienia atmosferycznego spowodowane eksplozją odnotowano nawet w Warszawie i na Kasprowym Wierchu. Uczeni z Uniwersytetów Indiana i Sheffield obliczyli wówczas, że energia tej erupcji równa była energii wybuchu 61 megaton trotylu (dla porównania detonacja słynnej Car-bomby według źródeł amerykańskich mogła wyzwolić energię do 58 megaton trotylu).