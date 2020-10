Ocean Arktyczny jeszcze w tym roku nie zamarzł. To niezwykle alarmujące

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przedłużające się ciepło w północnej Rosji i wtargnięcie do tamtego zbiornika wód atlantyckich. Temperatura oceanów w tym rejonie ostatnio wzrosła do ponad 5 stopni C powyżej średniej, po rekordowej fali upałów i niezwykle wczesnym spadku lodu morskiego ostatniej zimy.

– Rok 2020 to kolejny rok zmieniającej się Arktyki. Bez systematycznego ograniczania emisji gazów cieplarnianych istnieje prawdopodobieństwo, że pierwsze "bezlodowe" lato na Oceanie Arktycznym będzie nadal wzrastać do połowy XXI wieku – powiedział Guardianowi Zachary Labe, doktorant w Colorado State University.

Fatalne skutki dla klimatu

Naukowcy obawiają się, że opóźnione zamrożenie może wzmocnić sprzężenia zwrotne, które przyspieszą z kolei zmniejszenie się pokrywy lodowej. Wiadomo już, że mniejsza pokrywa lodowa oznacza mniej białego obszaru do odbijania ciepła słonecznego z powrotem w przestrzeń. Ale nie jest to jedyny powód, dla którego Arktyka ociepla się ponad dwukrotnie szybciej niż średnia światowa.

Jeśli lód utworzy się tam późno, będzie cieńszy i przez to bardziej podatny na topnienie, zanim dotrze do cieśniny Fram. Może to oznaczać mniejszą ilość składników odżywczych dla planktonu arktycznego, który będzie miał mniejszą zdolność do pobierania dwutlenku węgla z atmosfery.