Obiecali Ukrainie pomoc. Nie dotrzymują słowa

Możliwości systemu Patriot w kontekście zwalczania wrogich obiektów należy rozpatrywać z uwzględnieniem m.in. o wersji radaru, rodzaju celu i wykorzystywanych pocisków. Jest to jednak broń umożliwiająca eliminowanie celów oddalonych o nawet 160 km i poruszających się na pułapie do 24 km. Pociski MIM-104A sięgają po wystrzeleniu prędkość ok. 3 Ma, ale w przypadku pocisków PAC-2 i PAC-3 prędkość maksymalna dochodzi do nawet 5 Ma.