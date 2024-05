Wpadka wojska. Pokazali zły samolot

"Husarze" będą bronić polskiego nieba już od 2026 r. Za niespełna dwa lata pierwsze myśliwce nowej generacji mają bowiem trafić w ręce polskich żołnierzy. Łącznie do rodzimej armii trafią 32 egzemplarze F-35 , na temat których już dziś wiadomo, że będą inne niż zwykle. Wynika to ze zmian dotyczących symbolu polskiego lotnictwa – czerwono-białej szachownicy. W nowych maszynach zastąpi ją grafika w skali szarości.

Na grafice prezentującej F-35 "Husarz" wprawdzie pojawił się nowoczesny myśliwiec. Problem jednak w tym, że nie był to F-35, tylko F-22 . Sztab Generalny WP szybko zareagował na ten błąd i udostępnił w sieci poprawioną grafikę. Wojsko przyznało się też do błędu, a dla pierwszych osób, które zwróciły uwagę na niedopatrzenie grafików przygotowujących obraz z F-35, przewidziano nagrody.

"Brawa dla spostrzegawczych! (...) Odezwiemy się do tych, którzy najszybciej zauważyli błąd. W dowód uznania przewidzieliśmy dla nich nagrody niespodzianki. Z najlepszymi pozdrowieniami od naszego grafika" – czytamy we wpisie wojska na niegdysiejszym Twitterze.

O jak dużej pomyłce wojska można mówić? W zasadzie F-35 i F-22 to dwa różne samoloty , które powstały z myślą o innych zastosowaniach. Różnią się także pod względem specyfikacji, bowiem F-22 jest generalnie starszą konstrukcją od F-35. Ten drugi (w wariancie F-35A) został oblatany po raz pierwszy w 2006 r. Jego seryjną produkcję rozpoczęto niedługo później, w 2011 r. Produkcję F-22 zakończono natomiast zgodnie z orzeczeniem Pentagonu już w 2010 r. Ostatni egzemplarz tego myśliwca przewagi powietrznej dostarczono zaś w 2012 r.

F-22 powstał z myślą o prowadzeniu walk z lotnictwem ZSRR na wypadek naruszenia przestrzeni powietrznej USA. Dodatkowo dysponuje on uzbrojeniem przystosowanym do atakowania celów naziemnych, ale też prowadzenia wojny elektronicznej. Rozpiętość skrzydeł tej maszyny produkowanej przez Lockheed Martin i Boeinga wynosi ponad 13,5 m, zaś długość to niespełna 19 m. Podstawowe uzbrojenie F-22 stanowi działko M61 Vulcan kal. 20 mm, natomiast na wyposażeniu F-35 znajduje się inna konstrukcja – GAU-12 o większym kalibrze, bo 25 mm.