Nowy samolot hybrydowo-elektryczny MIT. Może pomóc uratować tysiące ludzi rocznie

Inżynierowie z MIT opracowali nową koncepcję napędu samolotu, który byłby w stanie emitować mniej tlenków azotu (NOx), co mogłoby spowodować obniżenie zanieczyszczeń lotniczych nawet o 95 proc. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie MIT , tym samym przyczyniłby się do zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów związanych z zatruciem gazem o 92 proc.

Energia mogłaby być wykorzystywana do napędzania elektrycznych śmigieł. Z kolei emitowane przez turbinę NOx mogłyby wpadać do układu kontroli emisji, podobnie jak ma to miejsce w silnikach Diesla. Naukowcy przyznają, że "to ogromne wyzwanie inżynieryjne, ale nie ma fundamentalnych ograniczeń fizycznych".