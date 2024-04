Nowy obszar działań zbrojnych. Polska atakowana każdego dnia

"W 2016 r. na szczycie NATO w Warszawie uznano cyberprzestrzeń za kolejną domenę operacyjną. To oznacza, że jest przestrzenią, której należy bronić, tak samo jak domeny lądowej, powietrznej, morskiej czy kosmicznej. Cyberprzestrzeń jako jedyna z tych domen operacyjnych jest utworzona przez człowieka, a jej parametry zmieniają się każdego dnia. Dlatego obrona tej przestrzeni jest wyjątkowo skomplikowanym i wymagającym zadaniem" - tłumaczy ppłk Przemysław Lipczyński.

Pokłosiem deklaracji państw NATO związanych z ochroną nowej domeny było powołanie m.in. polskich Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Pełnią one bardzo istotną rolę, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych domen, w cyberprzestrzeni Polska jest atakowana każdego dnia .

"Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to nowy specjalistyczny komponent sił zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w kolejnej domenie operacyjnej jaką jest cyberprzestrzeń. Polskie "cyberwojska" mają zdolności do realizowania pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni - od obronnych, przez rozpoznawcze, aż po ofensywne - dodaje ppłk Przemysław Lipczyński.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni posiadają 12 jednostek wojskowych, które zostały rozlokowane w całej Polsce. Wśród jednostek podporządkowanych można wyróżnić dwie wyspecjalizowane jednostki: "A" oraz "B", które posiadają zdolności do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni w trzech wymiarach: cyberobrony, cyberrozpoznania i cybarataku. W tym roku ma rozpocząć się formowanie trzeciej tego typu jednostki "C".

Gen. dyw. Karol Molenda tłumaczył w jednym z programów "didaskalia" Patrycjusza Wyżgi, iż w cyberprzestrzeni nie ma ani granic ani czasu pokoju, a jedynie stan rywalizacji, konfliktu lub wojny. Jego zdaniem w Polsce mamy do czynienia ze stanem konfliktu.

Ataki w cyberprzestrzeni mogą mieć jednak wiele różnych pobudek i konsekwencji. W efekcie takich działań może dochodzić nawet do nagłego blokowania dostaw energii (tzw. blackout), o czym mieli już okazję przekonać się Ukraińcy.

O skali problemu mogą świadczyć szacunki NATO. Już kilka lat temu mówiły one o ok. 200 mln incydentów w sieciach cybernetycznych Sojuszu każdego miesiąca. Nieustanie czynione są starania o integrowanie suwerennych środków dotyczących cyberbezpieczeństwa, jakie posiadają poszczególne kraje. Do życia powołano zespół NCIRC (NATO Computer Incident Response Capability) odpowiadający za całodobowe wspieranie państw członkowskich i mniejsze zespoły szybkiego reagowania na zagrożenia.