Nowy minerał z Księżyca. Może wyjaśnić, co dzieje się wewnątrz Ziemi

Meteoryt w swoim składzie jest podobny do skał tworzących kontynenty na Ziemi. Zerodowane osady z kontynentów są przenoszone przez wiatr i rzeki do oceanów, a następnie "wtłoczone" w płaszcz Ziemi jako część gęstej skorupy oceanicznej. Na głębokości od 60 do 700 km, wysokie ciśnienie przekształca je w nowe minerały, podobne do tych odkrytych w meteorycie.