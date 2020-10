Fragmenty meteorytu mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki powstania życia na Ziemi

Meteoryt może być źródłem cennej wiedzy

Międzynarodowy zespół naukowców zbadał kawałek meteorytu wielkości orzecha włoskiego, „gdy był jeszcze świeży”, jak informują w nowym badaniu, opublikowanym na łamach czasopisma "Meteoritics & Planetary Science". Ich analizy wykazały, że kosmiczna skała zawiera ponad 2000 cząsteczek organicznych pochodzących z czasów, gdy nasz Układ Słoneczny był bardzo młody. Według badaczy podobne cząsteczki mogły przyczynić się do powstania drobnoustrojów i dać początek życia na naszej planecie.

Szybkie przechwycenie meteorytu z zamarzniętej powierzchni jeziora pozwoliło uniknąć przedostania się wody do pęknięć w skale i zanieczyszczenia jej ziemskimi drobnoustrojami. Dzięki temu meteoryt zachował pierwotny skład, a naukowcy nie mieli większych problemów z oceną jego składu.

Kiedy skały kosmiczne wchodzą do atmosfery z prędkością kilku kilometrów na sekundę, powietrze wokół nich ulega zjonizowaniu. Według głównego autora badań – Philippa Hecka z Uniwersytetu w Chicago, ekstremalne ciepło topi nawet do 90 proc. meteorytu, a skała, która przetrwa podróż przez atmosferę, zostaje zamknięta w stopionej szklanej skorupie o grubości 1 milimetra. Ten ocalały fragment, znajdujący się wewnątrz szklistej skorupy jest istotnym zapisem geochemii skały w kosmosie.

Badania pochodzenia życia na Ziemi

Naukowcy uważają, że w przypadku kosmicznej skały z Michigan macierzysta asteroida powstała około 4,5 mld lat temu. Mniej więcej w tym czasie skała przeszła proces zwany metamorfizmem termicznym, ponieważ oddziaływały na nią temperatury do 700 stopni Celsjusz. Następnie skład asteroidy pozostawał w większości niezmieniony przez ostatnie 3 miliardy lat, a około 12 milionów lat temu doszło do jej rozpadu.

Znaleziony meteoryt uległ niewielkim przekształceniom od momentu jego powstania, dlatego naukowcy sklasyfikowali go jako "H4". W tej nazwie "H" oznacza, że jest to skalny meteoryt bogaty w żelazo. Z kolei "4" informuje, że meteoryt został poddany metamorfizmowi termicznemu, wystarczającemu do zmiany jego pierwotnego składu. Tylko około 4 proc. meteorytów, które spadają na Ziemię, są klasyfikowane jako "H4".