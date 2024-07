Nowy mikrokontynent. Znaleźli go między Kanadą a Grenlandią

Zespół badaczy wykorzystał mapy opracowane na podstawie danych grawitacyjnych oraz sejsmicznych, by ustalić, kiedy powstał ryft. Ustalono, że miał on miejsce około 118 milionów lat temu. Samą ewolucję ektoniczną Cieśniny Davisa datuje się na 33–61 milionów lat temu.

Nowe odkrycie, to w praktyce niezwykle masywny fragment skorupy o grubości 19-24 km, otoczony dwiema wąskimi pasmami cienkiej skorupy kontynentalnej, o szerokości od 15 do 17 km, które oddzielają ten obszar od lądowej Grenlandii i Wyspy Baffina. Naukowcy nazwali go proto-mikrokontynentem Cieśniny Davisa.