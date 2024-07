Pierwsze próby podjęto w latach 80. Przełom nastąpił dopiero teraz

Zespół badaczy z University of Texas Health Science Center w San Antonio opisuje przełomowe osiągnięcie w badaniach medycznych na zwierzętach. Naukowcy stworzyli myszy z ludzkim systemem odpornościowym, a także z mikrobiomem jelitowym charakterystycznym dla człowieka.

Od dawna myszy służą jako model w badaniach biomedycznych. Te małe gryzonie są łatwe w hodowli i posiadają wiele cech wspólnych z ludźmi, w tym dotyczących układu odpornościowego. Jednak wiele genów związanych z układem immunologicznych mocno różni się od ludzkich, co znacząco utrudnia badania.

Już w latach 80. naukowcy po raz pierwszy podjęli próbę zmodyfikowania myszy tak, aby ich układ odpornościowy przypominał ludzki. Te zmodyfikowane gryzonie były wówczas używane do badania wirusa wywołującego AIDS.

Od tego czasu hodowano podobne zwierzęta, wprowadzając do ich organizmów ludzkie komórki odpornościowe oraz macierzyste. Mimo to, do tej pory nie udało się całkowicie odwzorować w myszach ludzkiego układu immunologicznego. Dodatkowo, zmienione genetycznie myszy zazwyczaj żyły krócej.