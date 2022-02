Nowy kamuflaż czeskiej armii. Żołnierze założą maskowanie MAD21

MAD21 to nowy kamuflaż, który stosować będzie czeskie wojsko. Zastąpi on stosowany od lat dziewięćdziesiątych wzór 95. Jak czytamy w serwisie zbiam.pl, jest to kolejna próba zmiany wzoru na umundurowaniu naszych południowych sąsiadów, lecz żadna z poprzednich się nie udała.