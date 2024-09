Nowy gatunek żaby z zębami. Przez lata ukrywała się przed światem

Nowy gatunek żaby z zębami został odkryty na Filipinach i opisany jako Limnonectes cassiopeia. Zdaniem naukowców przez dziesięciolecia współistniał ze swoimi kuzynami należącymi do tego samego rodzaju, pomiędzy którymi kamuflował się na wyspie Luzon. Do tego stopnia skutecznie, że młode osobniki Limnonectes cassiopeia były zbierane kilkanaście razy w ciągu ostatnich 20 lat, ale aż do teraz błędnie identyfikowane jako młode osobniki innej, lepiej znanej żaby z zębami z wyspy Luzon.