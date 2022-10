Nowe egzoszkielety mogą odmienić oblicze amerykańskiej armii

Tego typu egzoszkielety mogą niedługo stać się codziennością w amerykańskiej armii. Co prawda nie przydadzą się one podczas działań wojennych, jednak znacząco mogą usprawnić działania logistyczne oddziałów. Obecnie to właśnie szybkość i bezpieczeństwo z jakimi żołnierze mogą się odnosić ze sprzętem wojskowym może być kluczowa w sytuacjach kryzysowych.