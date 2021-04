Saturn. Pierścienie planety przypominają mini Układ Słoneczny

Saturn jest gazowym olbrzymem składającym się m.in. z wodoru i helu, otoczonym przez siedem pierścieni, które poruszają się wokół niego z prędkością prawie 70 razy większą niż prędkość dźwięku, każdy we własnym tempie.

Saturn i jego mini Układ Słoneczny

- W pewnym sensie układ pierścieni jest jak mini Układ Słoneczny - powiedział w rozmowie z Business Insider James O'Donoghue, planetolog z japońskiej agencji kosmicznej JAXA. Dodał też: - obiekty w pobliżu Saturna orbitują szybciej, w przeciwnym razie wpadłyby na orbitę, podczas gdy odległe obiekty mogą sobie pozwolić na wolniejsze poruszanie się. To samo dotyczy planet.

Ten niezwykły ruch widać na animacji stworzonej przez O'Donoghue. Na nagraniu można dokładnie zobaczyć, jak każdy z pierścieni porusza się we własny, unikalny sposób. Nagranie zostało zamieszczone m.in. na portalu YouTube i jest dostępne poniżej.

Pierścienie Saturna

Pierścienie zewnętrzne poruszają się najwolniej. Ich prędkość wynosi 16,4 kilometrów na sekundę. Z kolei pierścienie zewnętrzne osiągają prędkość nawet 23,2 kilometrów na sekundę. Są też bardzo długie i cienkie, ale ich łączna masa to zaledwie 1/5000 masy Księżyca .

Co ciekawe, pierścienie Saturna są niezwykle kruche, na co zwraca uwagę O'Donoghue w swoich badaniach. Jego zdaniem pierścienie powoli zanikają, a w każdej sekundzie na powierzchnię gazowego giganta spadają tysiące kilogramów materiału, z których są stworzone (głównie skał i lodu). Dlatego w swojej obecnej formie przetrwają "co najwyżej" 300 milionów lat.