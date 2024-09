Nowa stolica Egiptu. Koniec ery Kairu, czas na ciekawy projekt

Zdaniem ekspertów, przeniesienie stolicy jest odpowiedzią na rosnące problemy przeludnionego Kairu, gdzie tylko w ciągu ostatnich 74 lat populacja skoczyła z 2,5 do 22,6 miliona mieszkańców . Nowa stolica, z zaplanowanymi domami dla ponad 6 milionów ludzi, ma stanowić ulgę dla zatłoczonego Kairu, gdzie "na każdej ulicy tworzą się korki, a infrastruktura nie nadąża za rosnącą populacją", jak tłumaczy rzecznik projektu, Khaled El-Husseiny.

Koszt budowy nowej stolicy to kolosalne wyzwanie finansowe, z początkowymi oszacowaniami na poziomie 45 miliardów dolarów, które w ostatnich szacunkach wzrosły do 58 miliardów dolarów. Mimo to projekt zdaje się być koniecznością w obliczu problemów, z którymi zmaga się Kair.