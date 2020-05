Nowa reakcja na Facebooku. Ma wyrażać wsparcie dla bliskich, którzy są daleko

Facebook uruchomił siódmą reakcję, którą możemy zamieszczać pod pojawiającymi się postami, komentarzami, filmami, zdjęciami i innymi treściami w serwisie. Nowa reakcja to żółta emotka, trzymająca czerwone serce. Dołączyła do grona już istniejących emotek, czyli: Lubię to, Super, Ha Ha, Wow, Przykro mi oraz Wrr.