Nowa broń w rękach Rosjan. Sama wybiera sobie cel

Wojska rosyjskie mogą planować rozwój autonomicznego drona, aby był zdolny do przeprowadzania zsynchronizowanych ataków w roju, co stanowi popularną formę ataku wykonywanego z użyciem tego typu sprzętu.

Parametry techniczne Izdeliye-53 są dziś nieznane. ISW ocenia natomiast, że ładowność tych inteligentnych bezzałogowców może wynosić od trzech do pięciu kilogramów . Oznacza to, że maszyna będzie w stanie zagrozić słabo opancerzonym jednostkom przeciwnika lub jego piechocie. Pięciokilogramowy ładunek wybuchowy nie powinien całkowicie wyeliminować ciężkich wozów z pola walki.

Warto w tym miejscu jednocześnie podkreślić, że w ostatnim czasie Rosjanie znacznie ograniczyli ataki prowadzone przy użyciu dronów. W okresie od 1 do 12 października Rosjanie użyli do ataku wymierzonego w Ukrainę niespełna 200 bezzałogowców. Natomiast w kolejnych tygodniach, od 13 do 24 października, ukraińskie cele zaatakowało mniej niż 50 maszyn. To zachowanie – w połączeniu z doniesieniami o obecności Izdeliye-53 w rękach Rosjan – może świadczyć o przygotowaniach do masowych ataków w nadchodzących tygodniach.