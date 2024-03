Nowa broń Rosjan. Już zmierza do Ukrainy?

" Najnowsze działo samobieżne 2S42 Lotos otrzymało osłony kratowe i gdzieś jedzie . Oczywiście, że nie na wystawę" – czytamy na profilu Btvt.info w Telegramie. Transport broni należącej do Federacji Rosyjskiej został dostrzeżony w nieokreślonym w miejscu w Rosji – tamtejsza armia nie informuje o wysłaniu na front Lotosa, jednak wyposażenie działa w kraty zabezpieczające przed atakami z góry (przy użyciu dronów) z dużym prawdopodobieństwem może oznaczać, że wóz wkrótce trafi do walk .

Jednymi z takich wozów są transportery opancerzone z rodziny BTR, których Rosja ma na stanie kilka tysięcy . Co również istotne i należy podkreślić w kontekście planów dotyczących silnego uderzenia w Ukrainę – Rosjanie w ostatnim czasie zdołali znacznie zintensyfikować ataki rakietowe . W świetle ostatnich wydarzeń wóz 2S42 Lotos wydaje się więc być jednym ze sprzętów, który wkrótce może trafić do walk.

Poza wspomnianym szczegółem, który może świadczyć o planach wdrożenia Lotosa do walk, czyli zamontowanej klatce antydronowej, moździerz 2S42 zasługuje na uwagę również ze względu na fakt, iż jest to jeden z najnowszych sprzętów w armii rosyjskiej . Jednocześnie Ukraińcy nie publikowali przez ostatnie dwa lata wojny zdjęć i filmów potwierdzających jego obecność na froncie, w związku z czym widoczny na nagraniu poniżej wóz może być jednym z pierwszych, który pojawi się w Ukrainie.

Projekt 2S42 Lotos po raz pierwszy ujawniony podczas forum wojskowego Armia-2017, jego prototyp pokazano natomiast w 2019 r. Testy broni rozpoczęto zaś w sierpniu 2023 r. – wyjaśnia Army Recognition. Po rygorystycznych próbach na lądzie i w wodzie inżynierowie mieli jeszcze sporo pracy do wykonania, bowiem w trakcie testów zidentyfikowano problemy z elektroniką pokładową, systemem ładowania i podwoziem. Wiele modyfikacji podejmowano na podstawie doświadczeń z wojny w Ukrainie.

Za napęd tego wozu odpowiada dieslowski silnik 2W-06-2 o mocy 450 KM, który ma rozpędzać konstrukcję do prędkości 70 km/h. Pełen zbiornik paliwa gwarantuje z kolei ok. 500 km zasięgu. Uzbrojenie Lotosa to natomiast moździerz 2A80-1 kal. 120 mm ( o zasięgu ognia ponad 13 km) oraz karabin maszynowy kal. 7,62 mm.