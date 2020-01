Nigeryjczycy też polecą w kosmos. Tak przynajmniej obiecuje tamtejszy minister nauki i techniki

Ogbonnaya Onu, pełniący funkcje ministra nauki i techniki w Nigerii, przedstawił bardzo ambitny plan państwa. Zapowiedział, że już wkrótce Nigeria rozpocznie eksploracje kosmosu.

Onu pochwalił się swoim pomysłem w trakcie wystąpienia na Ebonyi State University na początku tego roku. Stwierdził, że nauka i inżyniera są ważne z punktu widzenia budowy silnego narodu. Dodał też, że najmocniejsze gospodarki to takie, które stawiają na postęp naukowy i technologiczny.

Nigeria weźmie udział w podboju kosmosu

Minister nauki i techniki podczas przemówienia apelował do zgromadzonej społeczności akademickiej, a szczególnie do najmłodszych – uczniów i studentów, aby stawiali na naukę, inżynierię i technologie.

- To smutne, że uczniowie po odśpiewaniu hymnu zaczęli wspominać o zawodach, które chcą wykonywać w przyszłości, ale wśród nich nie było żadnych związanych z inżynierią – zaznaczał Onu.

Nigeria stawia na naukę i technologię

- Tak, mamy taki plan. Nigdy nie myślę, że nie uda się go zrealizować. Może to potrwać 20 lat, 30 lat, ale mamy go i będę bardzo szczęśliwy, widząc kogoś z tej szkoły lecącego w kosmos. Ale nie da się tego zrobić bez nauki i techniki – przekonywał Onu.