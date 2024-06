Dostrzegł go na niewidocznej stronie Księżyca. NASA pokazała zdjęcie

Skąd właściwie sonda kosmiczna Chang’e 6 należąca do Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej wzięła się na Księżycu – a do tego na jego niewidocznej stronie? To efekt rozpoczętej 3 maja 2024 r. misji, która miała na celu przeprowadzenie udanego lądowania w południowej części krateru Apollo znajdującego się w rejonie basenu uderzeniowego Biegun Południowy - Aitkin – wyjaśniał wcześniej dziennikarz Wirtualnej Polski Paweł Maziarz.