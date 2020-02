Niezwykłe odkrycie naukowców. Żółw wielkości samochodu [Zobacz zdjęcia]

Naukowcy odkryli skamieniałości prehistorycznego gigantycznego żółwia słodkowodnego. Znalezisko rzuca nowe światło na tryb życia zwierzęcia, które kilka milionów lat temu zamieszkiwało naszą planetę.

Zespół paleontologa Edwina Cadeny z Del Rosario University natrafił na skamieniałości gigantycznego żółwia. Odkrycia dokonano w północnej Wenezueli, a także na pustyni Tatacoa w Kolumbii. Karapaks prehistorycznego zwierzęcia mógł mierzyć prawie 300 centymetrów, a szacowana masa jego ciała to 1145 kg . Stworzenie ważyło więc tyle samo, co średniej wielkości hipopotam.

Stupendemys geographicus to prehistoryczny gatunek żółwia słodkowodnego, który zamieszkiwał podmokłe tereny północnej części Ameryki Południowej około 7 - 13 milionów lat temu . Skamieliny znalezione na pustyni Tatacoa w Kolumbii oraz w regionie Urumaco w Wenezueli wskazują na to, jak potężnych rozmiarów były te żółwie. Wielkością dorównywały dzisiejszym samochodom osobowym. Pierwsze szczątki tego gatunku zostały odkryte w 1976 roku przez paleontologa Rogera Wooda, jednak wtedy naukowcy dysponowali jedynie fragmentami karapaksów.

Podczas badań, paleontolodzy wykryli u samców żółwia skierowane do przodu rogi, znajdujące się po obu stronach skorupy. Zdaniem ekspertów, służyły one jako element do walki z oponentami o terytorium czy względy samicy. Ponadto mogły służyć także do ochrony przed drapieżnikami. Pomimo że zwierzęta te były gigantycznych rozmiarów, posiadały naturalnych wrogów. Do najpopularniejszych z nich należały kajmany.