Niezwykłe odkrycie na Zamku w Malborku. Badacze znaleźli fragment średniowiecznego muru

Polscy archeolodzy dokonali niecodziennego odkrycia. Podczas standardowych wykopalisk na zamku w Malborku , natrafili na fragment średniowiecznego muru zamkowego. Znaleziska dokonano na Międzymurzu Zachodnim, nieopodal bramy prowadzącej do zejścia nad rzekę Nogat.

W miejscu, w którym odkryto mur, stały kiedyś niewielkie XVIII i XIX-wieczne domy. - Nikt z nas nie spodziewał się tego, że będziemy korygować plan zamku, jeśli chodzi o ten mur obronny. Odkryty na tym odcinku fragment oznacza, że obecna rekonstrukcja nie została zbudowana na miejscu średniowiecznego muru zamku. On biegł całkowicie po innej linii i można powiedzieć, że "przeciął” nam wykopy. Obecny mur łagodnie zakręca, a ten średniowieczny szedł prostą linią pod kątem. Na starych planach on rzeczywiście jest tak zaznaczony, ale być może przy rekonstrukcji uważano, że to jest jakieś niedopatrzenie, niedomierzenie z XVIII, XIX w. - komentuje doktor Bogusz Wasik z działu konserwacji zamku.