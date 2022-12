Odkryto nowy gatunek niesporczaka z zadziwiającymi zdolnościami

Naukowcy są zgodni, że w przypadku małych organizmów, takich jak niesporczaki, zdolność do ich rozprzestrzeniania się jest ograniczona do określonego obszaru i w dużej mierze zależy od wiatru i wody. Okazuje się jednak, że niesporczaki mogą przemieszczać się… wewnątrz ślimaków.

To dwudniowe "opóźnienie" może przyczyniać się do rozproszenia niesporczaków na odległość około 10 metrów, bo tyle mogą przebyć w tym czasie ślimaki. Jest to znaczny dystans dla maleńkiego organizmu, dla którego już kilka milimetrów suchej powierzchni uniemożliwia przemieszczanie się. Co więcej, ślimaki i niesporczaki dzielą te same, bogate w mchy i wilgoć siedliska. Stąd miejsce docelowe tej "ślimaczej przejażdżki" jest prawdopodobnie odpowiednie dla zasiedlenia przez ocalałe niesporczaki.