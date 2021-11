Niezwykła broń. MiG-31 - ciężki myśliwiec przechwytujący

Jednym z największych problemów, stojących przed obroną powietrzną Rosji (a także Kanady i Stanów Zjednoczonych) jest zabezpieczenie północnych granic. To właśnie nad Arktyką wiedzie najdogodniejsza droga do ataku na potencjalnego przeciwnika. Jednocześnie – ze względu na warunki geograficzne – to obszar trudny do zabezpieczenia.