Niezwykła broń. FGM-148 Javelin – broń polskich terytorialsów

Pociski kierowany Javelin – skuteczność i zasięg

Javelin jest w stanie przebić do 75 cm litej stali, co w przypadku trafienia w czołowy pancerz współczesnego czołgu może okazać się niewystarczające. Dlatego strzelec ma do wyboru dwa tryby działania pocisku. W pierwszym Javelin uderza bezpośrednio w cel, co jest przydatne do niszczenia słabo opancerzonych pojazdów czy umocnień.