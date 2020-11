Niewyjaśnione znalezisko w USA. Dziwny "monolit" na środku pustkowia

Jedyne co jak dotąd udało się ustalić, to że przedmiot jest mocno osadzony w ziemi i raczej nie wygląda na upuszczony z góry. Załoga helikoptera badająca sprawę stwierdziła, że ktoś musiał faktycznie się postarać, aby go tam umieścić. Obiekt wystaje z ziemi na około 3,5 m wysokości i jest. Kształtem przypomina graniastosłup prosty o podstawie trójkąta równobocznego, chociaż nie wiemy jak wygląda pod powierzchnią gleby.

Prawdopodobnie został umieszczony w glebie, kiedy była ona mokra. Na jednym z filmów umieszczonych w sieci widać ślady sugerujące na niedawne wyschnięcie ziemi. Póki co nie podjęto większych analiz w tej kwestii, a internauci prędko nie znajdą tego miejsca. Departament nie ujawnił dokładnej lokalizacji, aby nie przyciągać tłumu zainteresowanych. Szczególnie, że jest to dość niebezpieczny region, a monolit znajdował się na dnie zatoczki skalnej.

"Jeden z biologów to ten, który to zauważył i właśnie przypadkiem przelecieliśmy nad nim" - powiedział lokalnej stacji informacyjnej KSL-TV pilot helikoptera Bret Hutchings. "Wow, odwróć się, zawróć! (...) Tam jest to coś - musimy na to spojrzeć!" - krzyczał pasażer śmigłowca.