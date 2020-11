Naukowcy z RPA rozważają "przyciemnienie" Słońca

Przyciemnienie Słońca

Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Kapsztadzie, które opublikowano w czasopiśmie naukowym "Environmental Research Letters", uwolnienie dwutlenku siarki w postaci aerozolu do stratosfery zmniejszy ryzyko nadejścia "Dnia Zero" do końca stulecia aż o 90 proc. Chodzi o odsunięcie momentu, w którym dojdzie do wyschnięcia wszystkich źródeł wody w RPA z powodu niszczycielskiej suszy.