Nietypowy środek na księżycu Jowisza. Na Ziemi dezynfekujemy nim ręce

Dzięki zdjęciom z Kosmicznego Teleskopu Webba naukowcom udało się opublikować dwie prace dotyczące księżyców Jowisza . W środowisku astronomów oba odkrycia traktowane są bezprecedensowo, gdyż do tej pory nie podejrzewano istnienia tych substancji na Ganimedesie i Io. Chodzi o skoncentrowanie nadtlenku wodoru w okolicach biegunów Ganimedesa i opary tlenku siarki nad wulkanicznymi regionami Io. Naukowcy podają te dokonania za przykład tego, jakich niezwykłych odkryć możemy dokonać we własnym Układzie Słonecznym przy użyciu Webba.

Ganimedes jest jedynym księżycem w Układzie Słonecznym, u którego potwierdzono posiadanie własnego pola magnetycznego. Najprawdopodobniej to ono jest odpowiedzialne za obecność w atmosferze nadtlenku wodoru. Badacze twierdzą, że za proces jego powstawania odpowiada radioliza, czyli proces, w którym promieniowanie rozkłada cząsteczki. Prowadzi to po pierwsze do powstawania na Ganimedesie zórz polarnych, a po drugie do łączenia się cząsteczek wody z wolnymi atomami tlenu, co skutkuje powstaniem nadtlenku wodoru.