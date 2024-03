Niesporczaki zapewnią nam wieczną młodość? Naukowcy pochwalili się wynikami badań

Co zaskakujące, kiedy wprowadzamy te białka do ludzkich komórek, ulegają one żelowaniu i spowalniają metabolizm, podobnie jak u niesporczaków. Kiedy wprowadzimy komórki ludzkie zawierające te białka w biostazę, staną się one bardziej odporne na stres, przekazując część zdolności niesporczaków komórkom ludzkim.