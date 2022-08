Niespokojnie w Zatoce Perskiej. Iran chciał zabrać jednostkę USA

Żaglowy morski bezzałogowiec Saildrone Explorer (znany również jako Sailor Explorer) jest dość nową jednostką w marynarce wojennej USA – jego testy rozpoczęły się w grudniu 2021 r. Próby mają na celu włączenie tej maszyny do 5. Floty US Navy. Jak czytamy na łamach serwisu Milmag.pl , bezzałogowiec jest wyposażony w r ozwiązania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Producent, firma Saildrone, podkreśla, że jej bezzałogowe pojazdy powierzchniowe wykorzystują technologię napędu wiatrowego oraz są wyposażone w czujniki meteorologiczne i oceanograficzne, zasilane energią słoneczną. Sailor Explorer ma ok. 7 m długości, a jego wysokość to 4,8 m (wraz z żaglem). Masznyna osiąga prędkość w przedziale od 3 do 8 węzłów (ok. 5,5-15 km/h). Zdaniem producenta wytrzymałość tej konstrukcji wynosi powyżej roku.